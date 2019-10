Kokaiiniäri laastab vihmametsi ja kiirendab kliimamuutust

Kuna jälgimisseadmed muutuvad üha arenenumaks, siis taanduvad võimude eest varjuvad narkokaubitsejad üha sügavamale vihametsadesse ning raiuvad sageli selle käigus maha kaitstud metsi, et rajada omale kaubateid ja laagreid. Peamiselt kokaiini valmistamisest ja müügist teenitud musta raha investeerivad nad pesemiseks aga metsa- ja rantšotööstusesse, mis on omakorda kurikuulus metade hävitamise poolest, et teha ruumi karja- ja põllumaadele.