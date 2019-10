Tarmo Soomere valiti Leedu teaduste akadeemia välisliikmeks

Eelnevalt on eestlastest saanud Leedu teaduste akadeemia välisliikmeks Rein Raud ja akadeemik Richard Villems.

Teaduste akadeemia välisliikmeteks valitakse välismaa teadlasi, kellel on väljapaistvaid saavutusi oma erialal ja kes on oma teadustöö kaudu seotud akadeemia asukohamaaga. Leedu teaduste akadeemial on 64 välisliiget.