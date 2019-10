Läti jookseb noortest tühjaks

Läti statistikaameti asejuhi Baiba Zukula sõnul väheneb noorte arv Lätis kiiremini kui kogu elanikkond. «Kui 2009. aastal oli noorte osakaal rahvastikus 11 protsenti, siis praegu kõigest 6,4 protsenti Läti elanikkonnast. Nii madala näitaja poolest on Läti EL-is teisel kohal,» ütles Zukula.

Statistikaameti teatel on seoses esmasünnitajate keskmise vanuse kasvuga vähenenud sünnitajate hulk noorte seas – vanuserühmas 18-24 eluaastat sünnib praegu 48 last 1000 naise kohta, mis on kolm korda vähem kui 1980ndatel aastatel. Sealjuures sünnivad noortel lapsed valdavalt väljaspool abielu (63,5 protsenti).