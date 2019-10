Uuring: nutiseadmete liigne kasutamine süvendab depressiooni ja üksildust

Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg kinnitab samuti, et seda seost on teadlased näidanud, et nutiseadmete liigkasutus põhjustab depressiooni, ärevushäireid ning soodustab madala enesehinnangu kujunemist.

«Peamine sõnum on, et nutitelefonisõltuvus ennustab otseselt hilisemate depressiivsete sümptomite ilmnemist,» selgitas uuringu juhtivautor dotsent Matthew Lapierre'i. Probleem tekib sellest, et inimesed kasutavad telefoni nii palju, et see muutub nende lahutamatuks osaks ning tekitab ärevust, kui peavad olema telefonita.