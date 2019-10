Teadlased: kliimamuutust saab pidurdada ainult drastiliste muudatustega elustiilis

Kliimateadlaste sõnul tuleks märgatavate muutuste saavutamiseks süüa senisest märksa vähem liha ja piimatooteid ning see oleks alles algus. Autod tuleks vahetada välja jalgrataste vastu ning lendamine tuleks muuta minimaalseks. Samuti tuleks visata kodudest välja gaasiboilerid. Kõik see peaks toimuma massiliselt, et mõjuda.