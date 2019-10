Reidi tee mõistatus: miks oli sajanditetaguse laeva vrakis 60-ndate konserv?

Laevalt proove võtnud arheoloog Rivo Bernotase sõnul pole veel selge, kas alus on pärit kesk- või varauusajast. Aga vöörist leitud metalltross annab tunnistust, et alus on uppunud mujal ja 20. sajandi keskel veeti see praegusesse asukohta ilmselt kaldakindlustamiseks. Seda dateeringut kinnitab ka laevast leitud konservikarp, mille säilivustähtaja lõpp oli 1972. aastal. Tallinna Sadam uuris oma kolleegide seast, kas keegi mäletab, miks ilmselt 1960-ndatel seda alust liigutati, kuid selgust ei saanud.