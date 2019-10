Vaata: nähtamatut Universumi uuriv teleskoop avaldas esimesed pildid

Linnutee naabergalaktika Suur Magalhaesi Pilve komposiitpilt, mille sisse on koondunud seitsme kaameraga 18. ja 19. oktoobril tehtud mitmed ülesvõtted. Silmatorkavamad struktuurid on siin peamiselt supernoovade jäänused, ehk tähtede elu lõpus toimuvatest plahvatusest järele jäänud atmosfäärid. Neist silmatorkavaim on pildi keskel paistev SN1987A.

FOTO: F.Haberl, M. Freyberg and C. Maitra, MPE/IKI