USA saladuslik kosmoselennuk maandus pärast 780 orbiidil veedetud päeva

Ligi kaks aastat tagasi SpaceXi raketi pardal orbiidile lennutatud X-37B jaoks oli see juba viies missioon ning peale selle, et tegemist on tõelise saavutusega mehitamata kosmoselendude vallas, ei ole selle üksikasjade kohta teada kuigi palju. Nagu kirjutab TechCrunch, peaks tegu olema USA lennuväe jaoks tehtavate katsetega, et arendada välja «usaldusväärne, taaskasutatav mehitamata katseplatvorm kosmoses».