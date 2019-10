Tšiili jätab kliima-tippkohtumise korraldamise rahutuste tõttu viimasel hetkel ära

Kuigi sellise otsuse langetamine oli olnud «valus», on «avaliku korra taastamine» riigile hetkel olulisem prioriteet. Viimase löögina tulid tõenäoselt teated, et kümneid tuhandeid inimesi majutaval konverentsikeskusel oli osaliselt rahutuste tõttu tekkimas probleeme ajakavas küsimisega.

Kliimakonverentsil pidid kohtuma Pariisi leppe osapooled, et arutada leppe rakendamisega seotud küsimusi. ÜRO on teatanud, et otsib nüüd konverentsi jaoks uut toimumispaika. BBC kirjeldas kohtumise ärajätmist kui «tohutut lööki» rahvusvahelisele kliimamuutuste haldamisele.