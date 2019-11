Järgmine langeja: tehisintellekt tegi inimesele ära populaarses arvutimängus

Kosmilist sõda jäljendav Starcraft on kordades keerukam malest, go'st, Atari mängudest ja Texas Hold'em pokkerist. Keerukusele vaatamata suutis AlphaStar 44 päeva kestnud treeningperioodi järel edestada 99,8 protsenti inimestest StarCrafti mängijaid. «AlphaStar on esimene tehisintellektil põhinev süsteem, mis saavutas professionaalselt mängitava e-spordi alal inimestest tippmängijatele võrreldava võimekuse, ilma et mängu oleks lihtsustatud,» sõnas DeepMindi juhtivteadlane David Silver tulemuste tutvustamiseks korraldatud pressikonverentsil.