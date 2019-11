Teadlased: meri jätkab tõusmist ka emissiooni lõpetamise korral

Emissioonid alates 2015. aastast, mil allkirjastati Pariisi kliimalepe, kuni 2030. aastani on piisavad, et tõsta meretaset sajandi lõpuks kaheksa sentimeetrit, ütlesid Saksa teadlased uues uuringus.

Võrreldes perioodiga 1986-2005 tõuseks meretase 2300. aastaks 20 sentimeetrit, kirjutati uuringus, mis avaldati teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.