Teadlased: meri jätkab tõusmist ka emissioonide lõpetamise korral

Emissioonid alates 2015. aastast, mil allkirjastati Pariisi kliimalepe, kuni 2030. aastani on piisavad, et tõsta meretaset sajandi lõpuks kaheksa sentimeetrit, ütlesid Saksa teadlased uues uuringus, milles võeti vaatluse alla periood aastani 2300.

Uuringu kaasautor Alexander Nauels Berliini kliimainstituudist ütles AFP-le, et eesmärk oli näidata kuidas praegustel emissioonidel on selge mõju, mida on tunda järgmise 200 aasta jooksul.