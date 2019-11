Eesti noorte teadusteater plaanib purustada Guinnessi rekordi

Mats Mikkor kinnitas, et lisaks erilise teaduskatse näitamisele räägitakse lahti ka see, kuidas Rubensi toru leeke viskab. «Leegitoru koosneb kahest kümnemeetrisest torust, kuhu on tehtud augud. Toru sisse lastud gaas surutakse rõhulainega aukudest välja. Tekkiva heli visualiseerimiseks on mängu toodud ka tuli, mis aukudest väljuva gaasi põlema paneb ja seega nähtavaks teeb,» kirjeldas katset Mikkor. «KVARK show erinebki mustkunstist just selle tõttu, et selgitame kõigile ära, kuidas ja miks vaatemängulised nähtused tekivad.»