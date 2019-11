Miljardite kilomeetrite kauguselt kosmosest pärit sõnumid näitasid Päikesesüsteemi struktuuri

Oma pikaealisuse ja tulemuslikkuse poolest on Voyager 1 ja Voyager 2 kahtlemata kosmoseuuringute ajaloo olulisemate seadmete seas. Oma missiooni alustasid nad juba 42 aastat tagasi ning vastupidiselt tollastele ootustele on nad ikka veel töökorras ning saadavad Maale väärtuslikke andmeid sellest, mida ilmaruumis näevad. Kuna mõlemad on praeguseks ületanud heliopausi piiri, ehk siis väljunud Päikesesüsteemist tähtedevahelisse ilmaruumi, saavad nad koguda kosmilisest kodukandist hindamatu väärtusega teadmisi.