Euroopa teadusühendused hoiatavad Hiina rahvameditsiini eest

«On näiteid sellest, et mõned traditsioonilise hiina meditsiini meetodid on läbinud eelkliinilised uuringud ja põhjalike kliiniliste katsete käigus on osutunud, et need võivad anda olulist kasu tervisele – näiteks malaaria ravi pujuga,» sõnas professor Larhammer. «On võimalik, et sellest traditsioonist on leida kasulikku diagnoosimiseks ja raviks, kuid mitte mingil tingimusel ei saa see tähendada, et traditsioonilist hiina meditsiini saaks aktsepteerida kriitikavabalt.»