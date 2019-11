Ootamatu fossiilide leid: juba ürgahvid käisid kahe jala peal

Baierimaa saviaugust avastatud luud on inimevolutsiooni uurijates tekitamas märkimisväärset segadust. Kuigi leitud on vaid mõned üksikud luutükid, on teadlased nende põhjal juba praegu kindlaks teinud, et tegu pidi olema teadusele varasemalt tundmatu liigiga. Praeguseks on talle nimeks pandud Danuvius guggenmosi, kuid üllatav ei ole mitte uue liigi olemasolu, vaid pigem luude kuju.