USA geenipankasid sunnitakse privaatsuslubaduste vastu kasutajate andmeid jagama

USAs populaarsed inimese geneetilise päritolu analüüsi teenust pakkuvad erafirmad nagu Ancestry.com ja 23andMe on aastaid kogunud oma klientide geeniandmeid, et anda neile hiljem analüüside põhjal teada, kes nad sellised on – kui suures mahus on nende päritolu Saksamaalt, Iirimaalt, Kongost, Malaisiast või kust iganes. Seni on see andmestik olnud firmade privaatsupoliitika tõttu aga kolmandatele osapooltele kättesaamatu. Kuigi politseile on teatud erijuhtumitel antud ligipääs konkreetsete inimeste andmetele, on trend siiski olnud ennekõike privaatsuse suunal.

Hiljuti andis aga Florida osariigi kohtunik politseile õiguse siseneda GEDmatchi andmebaasi ja pääseda ligi kõigile seal sisalduvatele 1,3 miljoni kliendi andmetele. Kui varem on ligipääsu antud konkreetsete kahtlusalustega seostatavatele andmetele,s iis see on esimene kord, kui ligipääs antakse valimatult kogu andmebaasile. Uudisest kirjutas esimesena New York Times.

Nagu kommenteeris toimunut New Yorki Ülikooli juuraprofessor Erin Murphy, muudab selline areng mängureegleid põhjalikult – firmal oli oma privaatsuspoliitika paigas, kuid kohus sõitis sellest lihtsalt üle. «See on selge signaal, et geeniandmed ei ole võimalik turvaliselt hoida,» ütles Murphy.

Kuna DNA kandub teatavasti põlvest põlve ja on sugulaste vahel märgatavalt sarnane, võib politseile kahtlusalusele tuvastamiseks piisata ka vaid sellest, kui andmestikes on olemas vaid tolle sugulaste andmed.

Mitmed New York Timesiga rääkinud õiguseksperdid ja ka ajakirjale Science intervjuu andnud Marylandi Ülikooli õiguse professor Natalie Ram tunnistasid, et tegemist on muret tegeva trendiga ning on üsna tõenäoline, et järgmisena võetakse sihile juba suuremad andmebaasid nagu näiteks 15 miljoni kasutajaga Ancestry.com.