Kaljulaid: energiajulgeolek ja kliimaneutraalsus toetavad üksteist

Presidendi kutsel kogunenud riigikaitse nõukogu jõudis järeldusele, et oskusliku turukujundamise abil saab Eestil tulevikus olema senisest pigem hajusam energiatootmine ja erinevad salvestusvõimsused, mis on vähem sõltuvad suurtest võrkudest ja ühest tootmisvõimsusest, edastas presidendi kantselei.

Õigete regulatiivsete meetmetega saavutame, et Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus saavad senisest paremini tagatud, ütles president Kersti Kaljulaid pärast kohtumist.

Kaljulaid tunnustas valitsust, kes on selle nimel juba samme astunud, et meie energiaturgu avada ja turutõrkeid kõrvaldada. «Ka eilne [neljapäevane] otsus kaitseväele lisaradarite hankimiseks on tegelikult otsus turu vabastamiseks piirangutest,» ütles riigipea.