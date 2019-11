«Admiral Bellingshausen» ületas edukalt ekvaatori ja on jõudnud Brasiilia ranniku lähedale

Esmakordselt ekvaatorit ületavad meeskonnaliikmed pidid tegema sõlmi, vastama Neptuni ja kapteni merendusteemalistele küsimustele, võtma suure lonksu mereveega segatud karmi jooki. Kiilu alt kedagi läbi ei tõmmatud nagu vanasti, aga merevette pidid kõik osalised ikkagi kastetud saama. Toimus MKK - Meeskondlik Kohustuslik Karsumm, et tänada Neptunit, kes meid seni kenasti hoidnud. Kõik ekvaatoriületajad said Eesti Meremuuseumi poolt kujundatud uhke diplomi. Umbes kolme päeva pärast peaks laev jõudma Brasiilia rannikule.

Pärast «Atlandi kõrbe» on me ümber taas delfiinid ja laeva kohal lendavad linnud. Pardal nähti esimest kärbest! Me kõrval oli ankrus laev «Shark Attack». Optimistid otsisid silmapiiril pingviine, tõenäosus haisid kohata suureneb üha. Recife pidi nende poolest kurikuulus olema. Ujuma minna ei soovitata siin hommikul enne kella üheksat ja pärast kella nelja, siis on siinmail haioht. Hommikusööki sõime ahtritekil juba ilma kreenita, ükski taldrik-tass lendu ei läinud, uhke!

Fernando de Noronhat peetakse üheks maailma parimaks sukeldumispaigaks. Arhipelaag tekkis ca 12 miljoni aasta eest veealuse vulkaanipurske tagajärjel. Kohalikud nimetavad seda planeedi ilusaimaks paigaks ja et siinsele keskkonnale mitte liiga teha, on siia tulekuks määratud kvoot: üle 400 turisti päevas maale ei lasta. Õnneks ei laiene see meritsi tulnutele ja meie saime end siin kenasti Brasiilia riiki sisse registreeritud ning tegime ka tiiru peasaarel. 70 protsenti saarestikust on rahvuspark. Siinne looduslik mitmekesisus on viinud saarestiku UNESCO looduspärandi nimekirja. Kindlal maal oli jälle päris tore käia, aga viimaks kogunesime kõik kai peale, et kiiresti oma ujuvasse koju pageda. Admiral Bellingshauseni suur sinimustvalge lehvis kutsuvalt.