Ootamatu vaatlus: Gruusias loendati herilaseviusid rohkem, kui neid teati üldse olevat

Üks selline asub Gruusias Batumis Musta mere rannikul. Kuna sealse mäestiku õhuvoolud ja pilvisus teevad mägede ületamise tülikaks, läbivad röövlinnud mäestiku Batumi lähistel, kus olud on märksa soodsamad. Sellised rändepudelikaelad on soodsad linnuloenduseks ja nii on ka Batumis kümmekond aastat vabatahtlikud – üks neist ka Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi doktorant Triin Kaasiku ( loe siit ) – loendanud sügisel Venemaa Euroopa-osa, Fennoskandia ja Kasahstani pesitsusaladelt lõunasse suunduvaid röövlinde. Kokku läbib koridori aastas üle miljoni röövlinnu.

Kuigi must-harksaba ja madukotka arvukus on loendusandmetel oluliselt tõusnud, ei ole valdava osa liikide üldine arvukus märkimisväärselt muutunud – see lubab oletada, et üldiselt on asurkonnad stabiilsed. Siiski ilmnes kõigi liikide (välja arvatud stepi-loorkull) puhul, et vähemalt ühes vanusegrupis (kas vana- või noorlinnud) langes aastas arvukus kuni 10%. Näiteks soo-loorkulli ning kääbuskotka noor- ja vanalindude koguarvukuse trend näib stabiilsena, kuid noorlindude arv on oluliselt vähenemas. Nii on soo-loorkulli noorlinde viimase kaheksa aasta jooksul aastas vähemaks jäänud lausa 17%, kääbuskotkaid 10% ning see viitab probleemidele liigi pesitsusaladel. Kahjuks ei ole teada, mis võivad olla languse täpsemad põhjused.