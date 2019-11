Galerii: Rahvusraamatukogus tutvustati Eesti esimest rahvusatlast

Atlase koostaja, Tartu Ülikooli geograafiadotsent Taavi Pae (pildil vasakul) ütles, et rahvusatlas on omamoodi riigi visiitkaart, aga kaardid kui sellised on osa kultuurist. Rahvusatlas on aga justkui riigi kartograafiline entsüklopeedia, mille kaudu saab ülevaate nii Eesti praegustest oludest kui ka ajaloolisest kujunemisest.