NASA muutis kauge kosmosekivi nime, kuna Ultima Thule seonduvat natsidega

Kosmosekivi, teaduslik nimetus on jätkuvalt 2014 MU 69 , avastati esmakordselt 2014. aastal Hubble’i kosmoseteleskoobi poolt ning hiljem kujunes temast ka NASA New Horizonsi missiooni sihtmärk. 2019. aasta 1. jaanuaril tegigi kosmoseaparaat lumememme-kujulisest kosmosekivist möödalennu ja nii sai sellest ka kaugeim lähivaatluse teel uuritud kosmiline objekt. Seetõttu leidis ka NASA, et MU 69 vajab suupärasemat nime ning välja käidi Ultima Thule.

Teatavasti on Ultima Thule antiik-geograafias tuntud kui põhjapoolseim koht, mida inimkond teadis. Kreeka maadeavastaja Pythease ülestähenduste kohaselt ta ka külastas Thulet. Pythease kirjelduste põhjal on hiljem välja käidud mitmeid hüpoteese Thule asukoha kohta, muu hulgas ka Lennart Meri oletus, et tegemist võis olla Saaremaaga.

Kuigi nimi võib tunduda igati kohane, kutsus see mõnedes ringkondades esile protesti, kuna teiste seas võtsid omal ajal Thule müüdi omaks ka saksa natsid, kelle teooriate kohaselt võis see olla aaria rassi ürgkodu. Näiteks oli Münchenis asutatud Thule selts üks varasemaid ja tugevamaid natsipartei toetajaid. Tänapäeval aga tegutseb näiteks Rootsis Ultima Thule nimeline ansambel, mida on samuti seostatud valgete ülemvõimu taotleva ideoloogiaga.

Samas kannab sama nime teatavasti ka Eesti ansambel, mitmete teiste artistide albumid, Vladimir Nabokovi lühiutt, Henry Wadsworth Longfellow luulekogu ja muudki kirjandusteosed, linna USAs Arkansas’ osariigis, Austraalia ambient muusika raadiosaade, USA lennuväe baas Gröönimaal ja kindlasti palju muudki.

Siiski leidis NASA seni ametlikult välja ütlemata põhjustel, et senine nimi MU 69 ’le siiski ei sobi ning teisipäevasel pressikonverentsil teatatigi, et objekt saab endale n-ö ametlikuks hüüdnimeks hoopiski Arrokoth, mis tähendab põlisameeriklaste Powhatani rahva keeles taevast.

Kui nimel Ultima Thule oleks olnud seos kaugete objektide ja avastamisega, siis Arrokoth’is peegeldub New Horizonsi teadusjuhi Alan Sterni kinnitusel «taevasse vaatamise ja tähtede ning kaugete maailmade üle mõtlemise innustus». Oma õnnistuse nimele andsid ka Powhatani kogukonna vanemad.

AFP uudisteagentuuri järelepärimisele vastates tõdes NASA, et Ultima Thule oli vaid kinnitamata hüüdnimi. Väidetavate natsi-seoste kohta kommentaari kosmoseagentuur aga ei andnud.