Video: vaata, kuidas Arktika merejää aastatega kadunud on

Vahemikus 1984. aastast tänapäevani on Arktika ookeani jääkatte ulatus vähenenud enam kui kolmandiku võrra. Analüüsist selgus, et on vaid kaks piirkonda, kus jääkate on seni aasta-aastalt pea täielikult ja aastaringselt püsinud. Nendeks on ala Gröönimaast loodes. Teine ja väiksem püsijää piirkond asub Kanada põhjapoolseimatest saartest 1300 kilomeetrit läänes.