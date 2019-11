Õpilaste polaarviktoriin viib võitjad Arktikasse

«Õpilaste polaarviktoriin toimub juba teistkordselt, kuid sel korral on see osa tähistamaks suurt polaar- ja merendusjuubelit, kui täitub 200 aastat Antarktika avastamisest Saaremaalt pärit admiral Fabian Gottlieb von Bellingshauseni juhitud vene ekspeditsiooni poolt,» ütles Eesti Polaarklubi sekretär Katrin Savomägi. «Viktoriini eesmärgiks on populariseerida Maa polaaralade ainulaadset, suhteliselt puutumatut keskkonda, sealseid looduslikke ja inimtegevusel toimuvaid muutusi ning neid käsitlevaid teadusuuringuid. Soovime ka ergutada uue põlvkonna polaarteadlaste esilekerkimist.»