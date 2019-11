Postimehes ilmuv artiklisari sai teaduse populariseerimise preemia

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest pälvis geograaf Ain Kallis, kes on aastakümneid olnud viljakaim meteoroloogia populariseerija Eestis. Eesti Teadusagentuur tõi oma pressiteates välja, et Kallisele on iseloomulik rääkida ja kirjeldada keerulisi ilmastikuprotsesse kõigile arusaadavas keeles ja sügavalt isikupärases humoorikas võtmes. Kallise kokku üle 800 seni avaldatud kirjutises on lisaks ilma- ja kliimanähtustele käsitletud veel üldisi geograafia, astronoomia ja teaduse eetika küsimusi. Lisaks pikale teadustegevusele on Kallis innustanud ka paljusid noori meteoroloogiaga tegelema.