Järelvaadatav: Tõnu Viigi loeng Vabas Akadeemias «Kuidas näha nähtamatuid taevakehi?»

Universumis on selliseid taevakehi, mis kiirgavad elektromagnetilise spektri raadio-, infrapuna-, ultraviolett-, röntgen- ja gammalainetes. Lisaks püüame neutriinokiirgust ja viimasel ajal ka gravitatsioonikiirgust. Loengus tuleb juttu sellest, kuidas see kõik käib.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.