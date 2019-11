ÜRO: kasvuhoonegaaside tase atmosfääris jõudis uue rekordini

WMO iga-aastase kasvuhoonegaaside bülletääni järgi oli CO 2 kontsentratsioon 2018. aastal atmosfääris 407,8 miljondikku. Aasta varem oli see 405,5 miljondikku. Kasv oli pisut rohkem viimase aastakümne aastase kasvu keskmisest.

«Selle pikaajalise trendi jätkumine tähendab, et tulevad põlvkonnad peavad seisma silmitsi aina tõsisemate kliimamuutuse mõjudega, kaasa arvatud õhutemperatuuri tõus, äärmuslikumad ilmastikunähtused, veenappus, merevee taseme tõus ning segilöödud ökosüsteemid maal ja merel.»

Litosfäär on Maa väline tahke kivimkest, krüosfäär on see osa maailmast, mida katab jäätunud vesi.