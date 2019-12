Hiina kavandab uusi söeelektrijaamu ja kärbib rööpselt taastuvenergiat

Hiina põletab aastas umbes poole maailmas kasutatud söest. Aastatel 2000–2018 riigi süsinikuheide peaaegu kolmekordistus ning nüüd on see kõikide riikide aastakogusest umbes 30 protsenti.

Samas on Hiina ka põhiturg päikesepaneelidele, tuuleturbiinidele ja elektrisõidukitele. Lisaks toodab ta umbes kaks kolmandikku maailmas tööle pandavatest päikesepaneelidest.

«Oleme tunnistajaks mitmetele vasturääkivustele Hiina energiaarengus,» ütles Kevin Tu, kes töötab Columbia ülikoolile kuuluvas Center on Global Energy Policys. «Ta on maailmas (ühtaegu) suurim söeturg ja suurim puhta energia turg.»

Vasturääkivus on võimalik Hiina tohutu energianõudluse tõttu.

Kuid ajal, mil Hiina majandus on pidurdumas viimase veerandsajandi aeglaseimaks – umbes 6-protsendise kasvu juurde – näitab riiklik statistika, et poliitikategijad on suurendamas toetust söele ja rasketööstusele. Mõlemad moodustavad Hiina energiasüsteemi ja majanduse selgroo. Rööpselt vähendavad poliitikategijad aga toetusi taastuvenergiale.

Seekord Madridis toimuval iga-aastasel ÜRO kliimatippkohtumisel annavad riikide esindajad viimase lihvi 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eeskirjadele. Lepe seadis eesmärgiks piirata Maa soojenemine tasemele, mis jääb tööstuseelse tasemega võrreldes 1,5–2 kraadi vahele. Riigid saavad ise otsustada, kuidas nad sinnani jõuavad.

Hiina oli varem lubanud tõsta taastuvenergia osakaalu oma energiaallikate segus 20 protsendile. Arv hõlmab nii tuuma- kui hüdroelektrijaamu. Kliimaeksperdid on laias laastus ühel meelel, et Pariisi leppes lubatud sihtidest ei piisa eesmärgini jõudmiseks ning riigi peavad järgmisel aastal välja käima ambitsioonikamad sihid.

Samas on hääbumas lootus, et Hiina lubab teha praegusest enamat.

Teistega ühte jalga ei käi

Hiljutised uudised ja satelliitpildid viitavad, et Hiina ehitab või kavatseb ehitada uusi söeelektrijaamu kogumahuga 148 gigavatti. See on peaaegu sama palju elektrit kui eelseisval järgmisel paaril aastal kogu Euroopa Liidu söeelektri maht, ütleb USA vabaühendus Global Energy Monitori analüüs.

Samal ajal vähenesid investeeringud Hiina taastuvenergiasse 2019. aasta esimeses pooles eelmise aasta sama perioodiga võrreldes pea 40 protsenti, näitavad ühenduse Bloomberg New Energy Finance andmed. Hiina valitsus kärpis oluliselt päikeseenergia toetusi.

Eelmisel nädalal teatas Hiina keskkonna ja ökoloogia aseminister ajakirjanikele, et mittefossiilsed kütused moodustavad Hiina energiast juba 14,3 protsenti. Ta ei vihjanud, et Hiina kehtestab endale peatselt uued sihid.

Seisame jätkuvalt silmitsi meie majanduse arendamise, inimeste elatuse parandamise väljakutsetega,» lausus Zhao Yingmin.

Kuna Hiina majandus kasvab kiirelt, siis oli Hiina energiavajaduse järsk tõus vältimatu. Ainus küsimus oli, kas riik suudab tagada vajadusest taastuvenergiaga ulatuses, millest piisaks heitmehulga kasvu pidurdamiseks.

Paljud vaatlejad olid lootusrikkad, kui Hiina süsinikuheide 2014.–2016. aastal vähenes. Kuid riigi taastunud huvi söe vastu valmistas neile pettumuse.