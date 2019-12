Suur rahasüst – Euroopa Kosmoseagentuur saab raha rohkemgi kui küsis

«Näete enda ees õnnelikku peadirektorit,» teatas Hispaanias Sevillas toimunud pressikonverentsil ESA juht Jan Wörner. Õnnelik olemiseks oli tal loomulikult ka põhjust, sest mitu päeva kestnud kõneluste tagajärjel oli just langetatud otsus, et lisaraha saavad nii juba praegu orbiidil töötavad observatooriumid, mille abil saab uurida nii röntgenkiirgust kui ka gravitatsioonilaineid; missioonid Uraani ja Neptuuni uurimiseks; Marsilt proovide tagasi Maale toomise ühismissioon USAga ja ka korduvalt kasutatav astronautide kosmosesse ja tagasi transportimise rakett.

Nagu kirjutab Science, on eelarve rahastamise taotlemine ESA juhtide jaoks iga-aastane keeruline protsess, kust lahkutakse tihtipeale pigem kärpesõnumitega. Seekordsed head uudised on selles mõttes pigem erand.

Kokku sai ESA oma programmide läbiviimiseks järgmiseks kolmeks aastaks 12,5 miljardit eurot, mis on 2016. aastal saadust koguni 20 protsenti rohkem. «See oli üllatus, koguni rohkem kui algselt palusime, ja see on väga hea sõnum,» tõdes Wörner.