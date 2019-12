Postimehes algab Antarktika-teemaline mälumängude seeria

Mälumängu-seeria on osa Antarktika 200 ekspeditsioonist. Mälumängu eesmärke seletab ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli.

Projekti Antarktika200 suurim eesmärk on levitada teadmisi Jäise mandri ja maailmamere kohta. Meiega sõidavad kaasa üle 20 teadlase ja merendustegelase, kes kirjutavad artikleid Postimehes ja sotsiaalmeedias, peavad loenguid sadamates korraldatavatel seminaridel ning esinevad peagi Telia telekanalil linastuvas reisisaates.

Ent kuna eestlaste hulgas on väga populaarsed mälumängud, siis kasutab Antarktika200 teadmiste levitamiseks ka neid. Purjelaev Admiral Bellingshauseni madrused Marko Mihkelson, Jaanus Rohumaa ja Heiti Hääl esinesid äsja Kuldvillaku erisaates.

Täna alustame polaarviktoriinide sarjaga Postimehe Heureka portaalis, mille küsimused on nii tõsised kui lõbusad. Kas teie oskate vastata näiteks Kuldvillaku erisaate küsimusele, mida Antarktikas ei tohi teha isegi häda korral? Õige vastus – eks ikka urineerida. Keelu põhjus on lihtne – et hoida sealset loodust võimalikult välismõjudest puutumatuna.