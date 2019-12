Teadus- ja arendustegevuse kulud kasvasid mullu 365,6 miljoni euroni

Kuigi rahastuse mõnetine tõus on näha, ollakse Teadusleppes sihiks seatud 1 protsendi SKT nõudest jätkuvalt kaugel. Teadusagentuuri avaldatud andmetest ilmneb, et kokku moodustab teadus- ja arendustegevuse rahastamine riigi- ja kohalikust eelarvest SKTst praegu vaid 0,6 protsenti. Tõsi, võrreldes 2017. ja 2018. aastaga on siiski märgata arengut – tunamullu oli see näitaja 0,51 protsenti ning aasta enne seda oli ka rahastamise madalpunkt (0,47 protsenti).