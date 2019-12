Anomaalselt soe ilm jättis kümned jääkarud Siberis hätta

«Peaaegu kõik jääkarud on kõhnunud. Nende seas on nii täiskasvanud isendeid kui ka noorloomi, on ka emakarusid eri vanuses poegadega,» rääkis kohalik elanik Tatjana Minenko, kes suurtel kiskjatel silma peal hoiab.

«Tekkinud olukorra üheks põhjuseks võivad olla globaalsed kliimamuutused. Praegu on Koževnikovi neeme piirkonnas ebaharilikult soe detsembri alguse ilm, ja kuigi rannikul on jää juba tekkinud, ei ole see veel piisavalt tugev. Asula elanikud ootavad, et saabuks pakane ning jääkarud saaksid jääd mööda mujale liikuda,» teatas WWF.