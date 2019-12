Oluline edusamm: NASA sai valmis uute mehitatud Kuu-missioonide raketi

Kuigi järgmiste astronautide Kuule jõudmise unistus on viimastel aastatel korduvalt edasi lükkunud, on NASA teade uue raketi valmimisest lootusrikas uudis. Nagu ütles raketi tutvustamisel kõnelenud NASA administraator Jim Bridenstine, on tegemist «väga olulise päevaga». Lisaks tõdes administraator, et NASA teeb hetkel «märkimisväärseid edusamme Artemis 3 missiooni valmimiseks ja esimese naise ning järgmise mehe 2024. aastal Kuu lõunapoolusele lennutamiseks».