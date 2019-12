Gröönimaa jää sulab arvatust kiiremini

Jääkilp on kohati kolme kilomeetri paksune, kuid alates 1992. aastast on 3,8 triljonit tonni sellest kadunud. Ainuüksi sellest piisab, et meretase tõuseks 10,6 millimeetrit, näitab ajakirjas Nature avaldatud uuring.

Paljud teadlased on seisukohal, et kasvuhoonegaasidest tingitud maakera soojenemine on viinud jäälavad pöördumatusse olukorda, millel on inimkonnale tõenäoliselt katastroofilised tagajärjed.