Otse ⟩ Von der Leyeni avaldus: rohelise ülemineku hüppelauaks sihime 120 miljardit

Tänasel Europarlamendi kohtumisel kuulutas uus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avalikult välja oma uue rohelise ülemineku kava. Teisipäeval The Guardianis avaldatud artiklis selgitas von der Leyen, et teadusuuringute põhjal on selge, et viivitamiseks rohkem aega ei ole ja et Euroopa siht saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks on selgelt paigas.