Euroopa keskkonnavolinik: keskonnamuutuste peatamiseks peame muutma oma eluviisi

«Igasuguse kahtluseta on need muutused, mis seostuvad eluviisimuutustega. Mitmesugused algatused on üks tee, kuid lõpptulemusena on see ka kodanike valik,» ütles keskkonna, ookeanide ja kalamajanduse eest vastutav Sinkevičius Brüsselis usutluses BNSile.