Järelvaadatav: Jaanika Anderson räägib Vabas Akadeemias antiikaja kunstist ja kunstiajaloo allikatest

Plinius Vanem (23-79 AD) on tuntud nii riigiametniku kui sõjaväeülemana, kuid tänapäeval hinnatakse teda kõige enam ajaloolase ja kirjanikuna. Pliniuse «Looduslugu» koosneb 37 raamatust, mis avavad looduse kõiki tahke astronoomiast kuni mineraloogiana. Neli viimast raamatut, millest ka täpsemalt juttu tuleb, sisaldavad ohtrasti viiteid antiikaja kunstile ning ka materjalidele ja tehnikatele, mida kunstnikud kasutasid.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.