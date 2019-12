Top 10: need olid Postimehe 2019. aasta loetuimad teadusuudised

Pilt mustast august FOTO: Jin Liwang/imago images / Xinhua / Scanpix

Kui paljud teised loetumad teaduslood võivad olla tõsiteaduslikus mõttes pigem populaarteaduslikud, siis ajaloo esimest musta augu otsevaatlust ja selle käigus toodetud pilti toovad aasta teadussündmusena välja ka paljud teadusajakirjad. Üle planeet Maa paiknevate raadioteleskoopide vaatluste ühendamisel suutis rahvusvaheline teadlaste rühm esmakordselt kujutada kauge musta augu neelurõngast ja näidata, et Einsteini füüsika kehtib.

Läänemere põhjast avastatud hästi säilinud 15. sajandist pärit laev. FOTO: MMT / Southamptoni Ülikool

Juulikuus Rootsi rannikuvetest avastatud laevavrakk on teadlaste hinnangul üks paremini säilinud seitsmeaastase sõja eelseid vrakke, mis kunagi leitud. Õigupoolest juba 2009. aastal leitud vraki lähema uurimiseni jõudsid allveearheoloogid alles pea 10 aastat hiljem ning tulemused on jahmatavad. Säilinud detailide rohkusest hoolimata on veel ebaselge, kellele laev kuulus, mis oli tema nimi ja funktsioon. Tõenäoselt oli tegemist pigem kauba- kui sõjalaevaga, kuid kuniks palju enamat teada ei ole ongi selle kohta läinud käibesse rootsikeelne väljend okänt skepp ehk tundmatu laev.

Magnetpooluse liikumine. FOTO: Pm

Mõned asjad siin ilmas, mis peaksid justkui püsivad olema, ei pruugi seda sugugi alati olla ning kui need suisa järsult muutuda otsustavad, tõmbab see ikka inimeste tähelepanu. Üks selline nähtus, mis juba mõnda aega endast märku on andnud, kuid möödunud aastal eriti palju tähelepanu tõmbama hakkas, on Maa magnetpooluste ebatavaliselt kiire nihkumine, mis on sundinud teadlased suisa navigatsiooniseadmete referentsmudelit erakorraliselt uuendama. Miks magnetväli niimoodi liigub, ei ole tänaseni lõpuni selge.

Miks teeb Pärnu jõgi enne merre suubumist imeliku jõnksu? FOTO: Eesti Geoloog / Google Maps