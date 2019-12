TLÜ kirjastuse uurimused pääsesid maailmakuulsatesse andmebaasidesse

Tegu on teadusmaailma olulisimate andmebaasidega, mis annavad uurimuste väljastajatele suurema võimaluse osaleda rahvusvahelistes teadusdiskussioonides. Web of Science'i andmebaasid on Eesti Teadusinfosüsteemis kõrgeima kvalifikatsiooniga väljaanded. «Sisuliselt tähendab Web of Science'i andmebaasidesse pääsemine, et need teosed on saadaval ühes tähtsamas teadusväljaannete nimistus: seega on nad kergemini leitavad, saavad suuremat tähelepanu ja neid tsiteeritakse enam,» selgitas TLÜ kirjastuse peatoimetaja Rebekka Lotman.