Marsi-võidujooks ja biotehnoloogia – mida oodata teadusest aastal 2020?

Pilgud Punasele planeedile

Kosmosemissioonide kuumaks sõnaks aastal 2020 on kahtlemata Marss, kuhu suundub planeetide soodsa asetsemise tõttu mitu raketti ja koguni kolm maandurit. Astroloogiaga ei ole siin midagi pistmist – Maa ja Marsi orbiidid muutuvad ajas perioodiliselt niimoodi, et iga veidi enama kahe aasta tagant satuvad planeedid üksteisele lähemale kui muidu ning tekib hea võimalus väiksema vaevaga kosmoselende ette võtta. Eeltingimuseks on siin aga loomulikult viimaste aastate Marsi-huvi järsk suurenemine.