Austria uus valitsus tahab süsinikneutraalsust 2040. aastaks

Rahvapartei (ÖVP) liider Sebastian Kurz ütles, et tema erakonnal on uues valitsuses kümme ministrit, nende seas sise-, välis-, kaitse- ja rahandusminister.

See on esimene kord, kui rohelised Austrias riigi tasandil valitsusse pääsenud, ehkki ÖVP jääb vastuoluliste rändevastaste meetmete juurde, mis on rahvast lõhestanud