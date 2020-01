Elus, surnud ja merel - Antarktika reis toob inimeses esile ürgse oleku

Tellijale

Antiikaegne mõtleja ja maailmarändur Anacharsis Sküütiast olla öelnud, et inimene võib olla kolmes seisundis: elus, surnud ja merel. Ärge nüüd valesti aru saage. See kolmas seisund – merel – pole mingi elu ja surma vahepealne olek tähistamaks ennast koomalähedasse olekusse joonud kruiisireisijaid. Pigem vastupidi, merel on inimene veel elusam kui elus. Antiikajal olid meresõidukid märksa algelisemad ning märksa haavatavamalt loodusjõudude meelevallas kui mootorpurjekas Admiral Bellingshausen, ning navigatsioonivahendid veelgi lihtsamad kui need, mida tsaari laevastik 200 aastat tagasi kasutas.