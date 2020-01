Umami – salapärane viies maitse

1968. aastal kirjeldas Robert Kwouk fenomeni, mis sai peagi tuntuks «Hiina restorani sündroomina». Tegu oli haigushooga, mille iseloomulikud tunnused olid peavalu, nõrkus, iiveldus, põletustunne ja südame pekslemine. Haigusnähud ilmnesid enamasti 15–20 minutit pärast Hiina restoranis esimese roa söömist ning kestsid kuni kaks tundi. Kwouk oletas, et kirjeldatud haigusnähte põhjustas toiduvalmistamisel kasutatud vein, MSG või naatrium. Tänaseks läbi viidud uurimused ei kinnita, et «Hiina restorani sündroom» oleks seotud MSG tarbimisega. Sellegipoolest on tõenäoline, et üksikud inimesed on MSG suhtes ülitundlikud. Huvitav on märkida, et imikud tarbivad iga päev suures koguses glutamaate, sest rinnapiimas leidub neid märkimisväärselt palju. Seega puutuvad inimesed umamiga kokku juba elu hakul.

Lääneriikide elanikkond vaevleb üha rohkem ülekaalulisuse, diabeedi ja kõrgvererõhutõve küüsis. Seetõttu on oluline vähendada toiduainetele lisatava soola hulka. Üheks lahenduseks võiks olla MSG ja teiste umami komponentide kasutamine. Nii saab toidus vähendada naatriumi hulka kolmandiku võrra ilma, et maitseomadused kannataksid. Mitmetes riikides otsitakse võimalusi umami koguse suurendamiseks haiglate menüüs, et vähendada iha soolase järele ning parandada patsientide isu. Odavate ja rasvaste toiduainete MSG-ga ahvatlevamaks tegemine on mõistagi vastutustundetu.

Miks on umami vajalik?

Maitsmismeel annab meile infot toidu kvaliteedi kohta. Magus saadab ajule signaali, et toidus leidub süsivesikuid, mida keha saab kasutada energiaallikana. Ülemäärane happesus muudab toidu vastikuks ja annab märku, et toit võib olla riknenud. Lisaks võib liigne hape kahjustada kudesid. Mõru maitse aitas evolutsiooni seisukohalt ära tunda mürgiseid taimi. Kergelt soolane maitse on meeldiv, kuna keha vajab soola füsioloogilise tasakaalu säilitamiseks.

Umamiga on lugu keerulisem. Uuringud näitavad, et umami stimuleerib sülje, maomahla ja pankreasenõre eritumist. On oletatud, et umami hõrk maitse annab märku valkude olemasolust toidus. Ometigi teame, et tomatid on väga umamised, kuid valku leidub neis vähe. Seevastu liha sisaldab palju valku, kuid umami maitse vabaneb alles valkude lagunemise käigus. Samas vabanevad ka teised aminohapped, millest mõned on mõrud või hoopis magusad. Tõenäoliselt on umami vajalik pigem isutekitamiseks ja seedeprotsesside käivitamiseks. Naudingutunnet esile kutsudes aitab umami suurendada rahulolu toiduga ning mõjutab positiivselt inimese emotsioone. Juba professor Ikeda märkis, et umami aitab vaigistada sügaval meie sees peituvat nälga.