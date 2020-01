Järelvaadatav: avalik loeng Eesti mehest, kes pani aluse tänapäevaste taevaatlaste koostamisele

Viik räägib Naissaare poisist Bernhard Schmidtist, kes oma loomupärase uudishimu ja erilise andekusega suutis välja mõelda uue optilise süsteemiga teleskoobi ning selle ka oma ainsa käega valmis ehitada. Oma suurepäraste omaduste poolest sobis see teleskoop suurte taevaülevaadete tegemiseks, seega pole ime, et sellise teleskoobi abil tehti kindlaks Universumi paisumine.

Niinimetatud Schmidti kaamera on 20. sajandi üks tuntuimaid optilisi süsteeme, mis võimaldab suurtelt taevaaladelt saada vigadeta pilte. Sfäärilise peegli ja erilise klaasist korrektsiooniplaadiga teleskoop sai kuulsaks 15 aastat pärast selle leiutamist, kui see võeti kasutusele USAs Mount Palomari observatooriumis, ja sellele järgnes uudsete peeglitega teleskoopide ehitamise buum üle kogu maailma.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.