USA polaarbaasis heisati eestlaste tervitamiseks sinimustvalge

Öö hakul jõudsime ameeriklaste Palmeri baasi alla lahesoppi ega uskunud udus oma silmi - baasi kohal lehvis sinimustvalge lipp! Palmeri baas on tõsine uurimisjaam ja külastavaid laevu võtavad nad vastu väga-väga limiteeritult. Ka Vernadski baasi rahvas oli meid hoiatanud, et me ei pruugi sinna sisse saadagi. Aga tänu Eesti välisministeeriumi tööle, ootas meid ees väga soe vastuvõtt. Meie tulekuks oli tõsiselt ja spetsiaalselt valmistutud. Sinimustvalge lehvis kõrvuti USA ja baasi lippudega ning kambüüsis valmistati me hommikuseks külaskäiguks internetist otsitud eesti retsepti järgi spetsiaalsed küpsiseid.