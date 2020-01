Kliimamõju: taimed on juba praegu hõivamas Himaalaja liustike alt vabanevat maad

Pilt on illustreeriv.

Himaalaja kõrgmäestike taimestikku uurinud teadusuuringust selgus, et maailma kõrgeima mäestiku taimkate on kliima soojenemise tagajärjel juba aastakümneid levinud kohtadesse, kus see jääkatte tõttu varasemalt võimalik ei olnud.