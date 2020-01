Põrutav avastus: 60ndatel Maale potsatanud meteoriidist leiti Maast vanemaid osakesi

Ajal, mil see tähetolmu tükk tekkis, ei olnud kogu Päikesesüsteemgi veel tekkida jõudnud. Tõenäoselt on tegemist mõne kauge tähe eluaja lõpus toimunud plahvatusega ilmaruumi paisatud osakestega. Sedalaadi osakesed liituvad tavaliselt hiljem teiste kosmiliste objektidega nagu tähed, planeedid või väiksemad kosmosekivid. Avastatud osakesed pididki liituma meteooriga, mis ühel hetkel Maale kukkus, kirjutab BBC.

«Vaid 10 protsenti teradest on vanemad kui 5,5 miljardit aastat ja 60 protsenti on suhteliselt «noored» - 4,6 kuni 4,9 miljardit aastat, ülejäänu jääb nende vahele,» kirjeldas Heck vanuse jaotumist. Ta lisas, et on veendunud, et samalaadseid osakesi peab leiduma teisteski meteoriitides, kuid teadlased pole neid veel lihtsalt üles leidnud.