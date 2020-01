ÜRO: möödunud aastakümme oli mõõtmisajaloo kuumim

WMO andmed tuginevad rahvusvaheliste andmestike analüüsile. Agentuuri teatel on kliimasoojenemisel juba rängad tagajärjed: sulav jää, meretaseme tõus, ookeani kuumenemine ja hapestumine ning äärmuslik ilm.

Taalas tõi välja Austraaliat mitu kuud laastanud metsapõlengud, milles on hävinud enam kui 2000 kodu ja hukkunud 28 inimest. Tulekahju on neelanud kümme miljonit hektarit maad.

WMO teatel on maailma keskmine temperatuur viimase viie aasta (2015–2019) ja kümne aasta (2010–2019) jooksul olnud mõõtmisajaloo kõrgeimad.

«Alates 1980. aastatest on iga aastakümme olnud soojem kui eelmine,» teatas agentuur avalduses. «See trend tõenäoliselt jätkub.»

ÜRO teatas eelmisel aastal, et inimtekkelise kasvuhoonegaasi kogus peab vähenema 7,6 protsenti igal aastal 2030. aastani, et piirata temperatuuri tõusu üle 1,5 kraadi Celsiuse järgi. See piir pandi paika Pariisi kliimaleppes.