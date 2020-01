Antarktikas tuntakse «Admiral Bellingshauseni» jääkaptenit paremini kui Bellingshausenit ennast

Port Lockroys käis me filmimeeskond hommikul pingviine ja vaalaluid pildistamas. Junga Julius postitas veel ühe postkaardi lisaks neile, mis meeskond eelmisel päeval baasi jättis. Aastas saadetakse sellest tillukesest postkontorist üle maailma laiali üle 70 000 postkaardi. Kogu poekese aastakäive on ca miljon eurot. Mida küll ütleks selle kohta kadunud Edward Bransfield, Bellingshauseni konkurent Antarktise avastamise aule, kelle järgi poeks ja muuseumiks olev puumajake, brittide vanim hoone Antarktikas, nimetatud on. 2007. aasta jaanuaris külastas seda baasi tema kuninglik kõrgus printsess Anne laeval Endurance.

Hommikul võtsime suuna Paradise Bay’le. Sõitsime esmalt läbi maalilise Neumayeri kanali. Tuul oli täiesti vaikinud, veelt peegeldusid pilvisse kaduvad püstloodis tumedad mäed. Udu hiilis tasapisi tagasi, polnud tuult, mis seda laiali puhuks. Parrastel krobisesid veepiiril pidevalt jäätükid, hoidsime mootoril väikseid pöördeid ja kiiruse tagasihoidlikuna.

Paradise Bay lähistel selgines ilm taas, roolimajas valitses haudvaikus, purjekas libises peegelsiledal veel, mida panid aeg-ajalt virvendama veest säravvalgetele jääpankadele kargavad pingviinid ja taamal veest tõusev üksik vaalasaba. Kõik lihtsalt vaatasid ja imetlesid. Tormijopede kahinal tehti vööritekilt sadu fotosid erikujulistest ulpivatest jääpankadest.

Nuputasime, et mis meid seni nii kenasti hoidnud on, kas ainult kapten Indreku õnnelik käsi? Lugesime targast raamatust meremeeste ebausu kohta, et parimad kuupäevad reisi alustamiseks on iga kuu 17 ja 29. Lubame siis endalegi annuse meresõitjatele ammustest aegadest omast ebausku – asusime Roomassaarest teele just 17. juulil.

FOTO: CJ Kask

Paradise Bay’sse jõudes võttis raadio teel kohe ühendust Argentina Brown baas ja kutsus järgmiseks hommikuks külla. Tibutas tihedat uduvihma, meri oli täis ulpivaid jäätükke, valdav osa meeskonnast oleks paradiisi pisut teistsugusena ette kujutanud. Karget ilu oli me ümber aga mitme paradiisi jagu. Kummipaat tegi ees luuret, et me madalikule ei jookseks ja nii pääsesime ankrusse peaaegu kinnisesse lahesoppi, kus oli nii tühi ja vaikne, et kõrs ka poleks liikunud, kui seal mõni kõrs kasvanud oleks. Meeskond vaatas öö hakul jääkapteni filmvarudest ara täispika filmi Antarktikast ja kel jõudu jätkus, lõpetasid päeva filmiklassikaks saanud «Keskpäevase praamiga». Nii me siin Antarktikas elame.

FOTO: CJ Kask

Me ankrupaik oli nii mägede süles, et meili saata sealt mägede vahelt ei õnnestunud, nii raporteerime nüüd mitmest päevast korraga.

Järgmisel hommikul oli me lähedusse tulnud suur laev Le Boreal, pardal 200 turisti ja 160 meeskonnaliiget. Paradise Bay oli kummipaate täis ja taas sattus me jaht üheks turismimagnetiks. Laeva tüürimees ja arst tulid ka pardale kohvile. Me jääkapten Jaanusest oli Le Boreal’i kapten neile juba rääkinud kui ühest suurepärasest meremehest kaugest Eestist.