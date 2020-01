Attenborough: kliimamuutustes on käes kriisihetk

«Me peame aru saama, et see ei ole mingi mäng, see ei tähenda toredaid väikseid debatte ja vaidlusi, et siis kompromissiga leppida. See on probleem, mis nõuab kiiresti lahendust. Ja kõigele lisaks me teame, kuidas seda lahendada. See on selle asja juures paradoksaalne, et me keeldume sammudest, millest me teame, et need tuleb astuda. Ja iga mööduva aastaga muutub nende saavutamine üha raskemaks,» hoiatas Attenborough.